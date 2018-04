«Te van a pinchar en el culo»: los malos tratos de tres educadoras a un niño con autismo en un colegio de Getafe Fachada del Colegio Público de Educación Especial Ramón y Cajal, Getafe (Madrid). / GOOGLE MAPS Sus padres sospecharon al ver el cambio brusco de comportamiento en su hijo y le colocaron un dispositivo de grabación oculto en su ropa R. I Miércoles, 18 abril 2018, 13:14

Los padres de Eduardo notaron un cambio brusco en su comportamiento. No quería ir a clase. Este pequeño con autismo cursaba 1º de Primaria en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal y hasta entonces todo había transcurrido con normalidad. Sin embargo, según recoge la Cadena SER, detrás de su conducta había una explicación.

Añade este mismo medio que sus padres colocaron a Eduardo un dispositivo de grabación oculto en su ropa. Cuatro días fueron suficientes para que descubrieran que estaba siendo vícima de malos tratos en el mismo centro.

Tres educadoras le amenazaban con pincharle en el culo si se portaba mal, con tirarle agua por encima y le inmovilizaban. Además, se burlaban de su forma de comunicarse con los adultos y le castigaban solo en el pasillo.

Explica La SER que un médico especialista en Psiquiatría certificó que Eduardo sufría desde hacía semanas «episodios recurrentes sin claro desencadenante de alteraciones del comportamiento con marcada inquietud y autolesiones».

La familia denunció entonces la situación y un juez ha llamado como investigadas a la tutora del menor, a otra profesora de apoyo y a una auxiliar de enfermería del centro escolar. Ellas niegan los hechos y afirman que siguieron las técnicas indicadas en el protocolo elaborado por el colegio.

«A un niño no le puedes amenazar con que si se porta mal le vas a pinchar, o que le vas a echar agua por encima, o que si le calientas la comida y no se la come se la tiras por la cabeza», explica Montse, la madre del pequeño, que desde febrero acude a otro centro de educación especial.