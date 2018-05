Sorpresa por la delgadez de Amaia Salamanca en 'El Hormiguero' La actriz ha aparecido en el programa de Antena 3 luciendo con menos peso del habitual IDEAL.ES Lunes, 21 mayo 2018, 22:21

Amaia Salamanca es una actriz consagrada en nuestro país. Ha participado en todo tipo de películas y series y su nombre es reconocido por la inmensa mayoría de telespectadores. Quizá por eso, por el seguimiento que se hace de su vida desde que debutara hace ya más de una década, es más fácil que sorprendan situaciones que tienen que ver con ella. Algo que ha sucedido durante su visita a 'El Hormiguero'.

Pues durante su entrevista, Amaia ha sorprendido a los espectadores del programa de Pablo Motos por su condición física. La actriz ha aparecido visiblemente más delgada de lo que suele ser habitual en ella. Un hecho que ha sido relevante para la audiencia que no ha dudado en poner su mirada, con cierta preocupación, en su pérdida de peso.

Sobre ello, no obstante, la propia Amaia ha querido responder. Aunque no directamente al hecho de estar más delgada ya que Pablo Motos no le ha preguntado eso sino que le ha cuestionado que cómo se conserva tan bien. Amaia ha asegurado que su ritmo de vida y el hecho de estar preparándose para un triatlón la mantienen en forma.