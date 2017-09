¿Salida del armario en 'First Dates'? Un pretendiente ha dejado serias dudas sobre su homosexualidad IDEAL.ES Martes, 12 septiembre 2017, 22:33

Vaya por delante que nadie debe juzgar a nadie por su condición sexual. Pero cuando uno participa en un programa como 'First Dates' es una condición que se pone sobre la mesa. Por eso sorprende lo que ha sucedido este martes con Gabi, un chico de 22 años que ha levantado serias sospechas.

A su edad, reconoce no haber sentido atracción por ninguna chica concreta. Que no ha tenido nunca una relación y que por lo tanto es virgen. Algo normal para la edad que tiene salvo por el hecho, según la opinión de los espectadores de 'First Dates', de que nunca se haya sentido atraído por nadie.

Su cita con Soraya ha sido un acierto por parte de 'First Dates'. Ambos coinciden en el hecho de no haber consumado nunca con otra persona y eso les ha unido. Sin embargo, quizá esa falta de feeling en cuestiones carnales ha convertido en especial la cita. Por inusual en 'First Dates' dada la actividad de otros pretendientes anteriores .