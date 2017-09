Un divo insaciable en 'First Dates' Francisco no ha dejado títere con cabeza IDEAL.ES Lunes, 11 septiembre 2017, 22:57

Tiene 19 años, se llama Francisco y no parece contar con el sentido de la vergüenza. Es más divo que la Pantoja y su afán por conseguir el amor de otro hombre ha quedado claro en 'First Dates'. Incluso con un viejo conocido como Nacho que ya se quedó con la miel en los labios en su anterior visita al programa. Si bien de Nacho se podrían escribir varias historias, su ligue Francisco no ha decepcionado.

Empezando porque ha tenido la oportunidad de conocer a dos personas con las que compartir algo más que palabras. El propio Nacho y Jonathan que al ver las excentricidades de este "divo" particular, ha tenido que salir corriendo. Quizá porque nada más conocerle le ha pedido matrimonio por su trabajo de agente inmobiliario para que él pudiera ser el mantenido.

Por si le faltase poco, Nacho, su otro ligue, también ha podido conocer a otro hombre que a su vez ha acabado cenando con el propio Francisco. Una situación que le ha permitido afianzar su condición de líder de este cuartero diciéndole a su nuevo acompañante que dejase tirado a Nacho para que se liara con él. Algo parecido a lo que hoy llaman 'poliamor'.

