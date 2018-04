Revuelo y críticas en Twitter por una foto de Aitana de OT en biquini Muchos usuarios han acusado a la exconcursante de fomentar la anorexia en las redes sociales IDEAL.ES Lunes, 30 abril 2018, 21:13

Tras conocerse la noticia sobre la nueva alianza de Aitana de 'OT' con Stradivarius, para lanzar una nueva colección con su nombre, la joven artista vuelve a estar en el centro de la polémica, por una foto publicada en Twitter, que ha acabado borrando por las duras críticas y las acusaciones recibidas.

Al parecer, Aitana subió una foto en la que aparece posando en biquini y luciendo cuerpazo. Algo que muchos han interpretado como una forma de fomentar la anorexia y otros trastornos alimentarios, por la visible delgadez de la joven. Esas acusaciones han llevado a Aitana a eliminar la imagen de su perfil.

«Holi! Borré el post por el simple hecho de que vi algunos directs que me dolieron mucho! Tocando temas que a mí me duelen mucho. Ha sido el momento supongo. ¡Gracias por todos los comentarios bonitos que han sido muchos más!», dice la exconcursante de Operación Triunfo 2017.

Los seguidores de Aitana no han tardado en salir en su defensa, inundando la red social de comentarios de apoyo, bajo el hashtag #ContigoAitana, que se ha convertido en Trending Topic en cuestión de minutos.

«Llevo años luchando con problemas de peso y alimentación, y no es nada fácil. Y os aseguro que ver fotos como la de Aitana no me afecta nada. Porque mi único enemigo soy yo misma y mi mente por haber hecho caso a los malos comentarios y a mi propia mente», dice una usuaria de Twitter.

Entre otros tuits que defienden a Aitana, encontramos el de Cepeda, quien no ha dudado en defender a su compañera con otra polémica foto en la que se muestra semidesnudo. «Hola, solo vengo a recordaros que hagáis lo que os salga de los bemoles, que va a ser criticado aunque sea una foto en bikini o enseñando medio culo, y que la gente que os quiere va a seguir ahí. Besitos.», dice Cepeda zanjando la polémica.