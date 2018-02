Cepeda se declara a Aitana: "Ya no actuo cuando te miro, porque no puedo" El concursante de Operación Triunfo se declaró en Instagram a Aitana revolucionando las redes IDEAL Miércoles, 14 febrero 2018, 12:42

Desde que comenzara esta nueva edición de 'Operación Triunfo 2017', una de las parejas más comentadas ha sido la formada por Aitana y Cepeda, a pesar de que ambos tenían pareja su relación siempre ha sido un tanto especial. Ahora, Cepeda ha decidido hacer una declaración de amor que ha hecho saltar todas las alarmas.

Ambos protagonizaron anoche uno de los momentos más especiales de la última gala del programa. Cantaron juntos 'No puedo vivir sin ti', eso sí, bajo la atenta mirada del novio de Aitana, el famoso Vicente. En medio de ese momento mágico, el gallego decidió cambiar la letra de la canción, o se equivocó, y terminó deciendo "yo te quiero más", o mejor dicho dijo "yo te cuero más".

Cuando cepeda ha cambiado la letra de no puedo vivir sin ti aay😍 #OTFiestapic.twitter.com/EiFhHbODnU — Maria Martínez 🔥 (@91116maria) 14 de febrero de 2018

Este momento dio lugar a muchas bromas, sobre todo con la cara de Vicente, el novio de Aitana, que ha dado lugar a muchas bromas. Sin embargo, la broma sobre la prosible relación de ambos concursantes ha dejado de serlo tanto cuando el propio Cepeda ha hecho toda una declaración de intenciones en su Instagram.

"Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé que es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino", ponía el cantante en la red social.