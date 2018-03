Rechaza a su cita en 'First Dates' porque tenía 55 años y buscaba a alguien más joven Miguel Ángel, de 60 años, ha tomado una decisión incomprensible R. I. Lunes, 5 marzo 2018, 23:38

'First Dates' ha vivido uno de los episodios más extravagantes de las últimas semanas. Gracias a Miguel Ángel, un hombre de 60 años y de Salamanca que ha acudido al programa a buscar algo de cariño y poder vivir en pareja porque lo añora mucho. Lo que no sabemos si añora es saber la edad que tiene porque eso parece haberlo olvidado.

No en vano, este pretendiente de 'First Dates' ha enervado a los espectadores al rechazar a su cita por una cuestión relacionada precisamente con los años. Pero no con los que él tiene, que a sus 60 años parece no ser consciente de haberlos cumplido, sino los de la edad de ella. Fuencista, una mujer de 55 años que trabaja de comercial y proviene de Madrid.

A ella ha sido a la que ha rechazado y negado una segunda cita Miguel Ángel. Todo a pesar de que Fuencista o 'Fuen' para los amigos es una mujer interesante, cercana y culta. Motivos que a Miguel Ángel no le han servido para asegurar que esperaba una cita "más joven". Lo cierto es que los espectadores ya piden que Fuencista pueda volver a 'First Dates' y conocer a alguien que la valore como se merece.