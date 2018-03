Un andaluz la lía en 'First Dates' A pesar de ser estudiante de Magisterio ha demostrado no dominar del todo la gramática IDEAL.ES Jueves, 1 marzo 2018, 22:30

En 'First Dates' la carrera no está reñida con los errores. Basta comprobar que de vez en cuando algún que otro pretendiente acaba metiendo la pata. Y decimos que no tienen correlación necesariamente porque en el caso de la entrega del jueves de 'First Dates', un joven andaluz ha cometido un error de bulto.

De bulto porque el protagonista de la historia, Rubén, es un chico de 23 años que estudia Magisterio. Vive a caballo entre Málaga y Huelva y quizá por eso entre tanto viaje se haya podido perder por el camino cómo se conjugan los verbos correctamente.

Porque en pleno programa, Rubén ha afirmado tener problemas en el amor. Y en la gramática. Pues el joven andaluz ha asegurado que le gustaría que "me gustaría encontrar a alguien que recomponiera mi corazón”. Es decir, recomponiera en lugar de recompusiera. Un error grosero para un estudiante de Magisterio.