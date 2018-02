Un problema de peso en 'First Dates' La actitud del programa con los pretendientes ha sido objeto de críticas IDEAL.ES Martes, 27 febrero 2018, 22:50

Los cánones de belleza actuales son quizá demasiado estrictos. Porque hay quienes consideran que son inalcanzables porque imprimen unos cuerpos demasiado irreales para lo que una persona puede alcanzar. Por ello, el peso es un tema importante en nuestra sociedad. De ahí que en 'First Dates' se haya creado una polémica a raíz precisamente de eso, de los cánones de belleza.

Porque al parecer en 'First Dates' hay una costumbre demasiado extendida que no acaba de convencer a los espectadores del programa de Cuatro. No en vano, las personas que tienen cierto sobrepeso siempre aparecen igual en 'First Dates'. Es decir, siempre son relacionadas con otras personas con sobrepeso.

Algo que ha vuelto a suceder una vez más y que plantea si se trata de menosprecio o falta de respeto a las personas que tienen sobrepeso porque pareciera que no pueden gustar o no pueden enamorarse de aquellos pretendientes que sí están dentro de lo que son considerados los cánones actuales de belleza en cuanto al peso.