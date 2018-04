La razón del llanto desconsolado de Lydia Lozano en Sálvame La colaboradora ha protagonizado un intenso momento en el programa de Telecinco IDEAL GENTE Viernes, 20 abril 2018, 16:44

Sálvame ha vuelto a sorprender a sus espectadores con una de las tardes más tensas de Gustavo González en el plató de Telecinco. Mila Ximénez y María Patiño han llegado a descalificar al colaborador en el pasado. Ahora, en cambio, ha hecho las paces con ellas.

«Yo le quiero muchísimo. Para mí, ha sido mi amigo, mi confidente, pero ha dicho hoy que no ha visto el programa y que yo le he llamado sicario. ¿Quién te lo ha dicho entonces?», preguntaba Mila. «Me han mandado un enlace», dijero a Gustazo.

María Patiño, por su parte, dijo lo siguiente:«Yo te quiero pedir disculpas, porque lo de tontolaba sobraba. Tengo argumentos suficientes para utilizar otros términos. Me pone de los nervios que ella no te proteja a ti como tu la proteges a ella. Pero no puedo meterme en temas de pareja como no me gusta que se metan en los míos».

Gustavo entonces se puso de pie para abrazar a María, Mila y Belén Esteban: «Por cierto, me falta un abrazo, que hace tiempo que se lo debía», dijo dirigiéndose a Lydia Lozano, que rompió a llorar de forma inmediata.

«Tuvimos una bronca muy desagradable en plató y yo siempre he tenido muy buen rollo con Gustavo. No reconocía a Gustavo», explicaba Lydia entre lágrimas.