La bronca de Belén Esteban por defender a Andrea en 'Sálvame' La colaboradora quiso defender a su hija, Andrea Janeiro, tras las palabras de Gustavo González IDEAL Miércoles, 14 febrero 2018, 08:37

El lunes 12 de febrero se vivió un momento tenso en 'Sálvame' entre Belén Esteban y Gustavo González. Los colaboradores estaban discutiendo sobre la relación de este último con María La Piedra, cuando salió a la luz el tema de Andreita, algo que no gustó a Belén.

En el plató del programa de Telecinco contaron con la presencia de Gustavo González y María La Piedra que estuvieron hablando de su relación y las repercusiones que había conllevado. Fue entonces cuando comenzaron a hablar de la esposa del paparazzi.

Los colaboradores reprocharon al periodista su actitud, según las declaraciones de su mujer. Y este realizó un comentario sobre Belén Esteban y su hija Andrea Janeiro que no gustó a 'La Princesa del pueblo': "Tú has puesto un cortafuegos y todos lo respetamos".

"Perdona yo no lo he puesto, lo ha puesto ella que es mayor de edad. Que lo hagan tus hijos. La mía lo ha hecho y tengo que respetarlo, que ella no tiene que pagar lo que yo haya hecho", respondía Belén entre gritos y notablemente enfadada, haciendo referencia a la decisión de su hija de permanecer ajena al foco mediático.

Entonces, fue cuando entró María Patiño también en el conflicto dejando claro que en 'Sálvame' también se protege la intimidad de los hijos de Gustavo: "¿Sabes quién protege a tu familia? Quién protege a tu gente son tus compañeros, aunque no lo creas hay personas que tienen afecto y respeto por ti, y los cuidamos".