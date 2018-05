Raquel Mosquera al límite en 'Supervivientes'

Dos meses después de empezar a convivir en 'Supervivientes', Raquel Mosquera continúa en el programa. El concurso de supervivencia de Telecinco se acerca a su final y pese a que todos los pronósticos apostaban lo contrario, Mosquera no ha abandonado la isla ni expulsada ni por voluntad propia.

Pero su situación actual empieza a ser límite. Porque Raquel Mosquera ya no parece ser la superviviente que asegura ser. No está compartiendo, trabajando y luchando como otros participantes. De hecho, su papel le ha llevado a mantener alguna discusión grave como la que ha tenido con Logan que le reprocha que no esta sobreviviendo como debiera.

Por eso, parece que el final de Raquel Mosquera en 'Supervivientes' parece cerca. Su única tabla de salvación parece ser Sofía, que parece favorita de la audiencia, para gracias a ella poder continuar una semana más en Honduras.