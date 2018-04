El rapapolvo de Jordi Cruz al concursante granadino por burlarse de Samantha: «Voy a hablarte de modales» Jorge, emocionado por su entrada en MasterChef 6. / RTVE «Tu plato está bien pero no voy a darte mi sí porque creo que hay algo más importante y es que has faltado el respeto a mi compañera», le dijo el chef catalán IDEAL.ES Lunes, 23 abril 2018, 16:09

Este pasado domingo arrancaba la sexta edición de MasterChef. En la primera ronda los concursantes iban pasando de tres en tres a comparecer ante el jurado. Les decían los ingredientes que tenían que utilizar para elaborar su platos y les daban un tiempo límite para ello. El jurado probaba dicho plato y tras el veredicto uno de los tres conseguía el delantal que le daba acceso a los fogones de MasterChef.

Y precisamente en esa primera ronda de la temporada se vio que esta edición vendrá cargada de tensión. Más o menos a mitad de programa llegó Jorge, un joven granadino cuyo sueño es «montar un catering de cocina tradicional pero con toques modernos». Samantha le dijo, irónicamente, que entonces sería un gran amante de su cocina, a lo que él respondió: «la verdad que eres la que menos me gusta de los tres, me pareces un poco sosa». La cocinera no se tomó bien su comentario y le puso mala cara: «Qué ganas tengo de ver tu plato...», soltó amenzante.

Mientras cocinaba Jorge también cantaba y Samantha aprovechó para reprocharle el comentario de antes: «Aquí no se canta porque estás molestando a tus compañeros», le dijo cortante. «Cuanta maldad hacia mi persona», contestó el aspirante.

Cuando llegó el momento de juzgar el plato la aludida decidió darle la oportunidad, pero Jordi Cruz quiso castigar al joven. «Voy a decirte algo que va a dejar flipada a media España, pero voy a hablarte de modales y de educación. Tu plato está bien, pero no voy a darte mi sí porque creo que hay algo más importante, y es que le has faltado el respeto a mi compañera». Todo quedaba entonces en manos de Pepe Rodríguez, que en parte compartía la opinión de Cruz pero también valoraba la maestría culinaria de joven granadino.

El jurado optó por esperar a que cocinasen el resto de aspirantes y, entonces, tomarían una decisión. Jorge salió del plató para quedar en vilo durante varias horas. Los jueces al final se apiadaron de él y lo convirtieron en el merecedor del último de los quince delantales de MasterChef, «aunque esperamos ver un cambio radical en tu comportamiento y tu forma de tratarnos».