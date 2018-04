El pasado del granadino de 'MasterChef' que puso de los nervios al jurado Jorge finalmente se disculpó, y consiguió que Pepe Rodríguez le diera otra oportunidad IDEAL Lunes, 23 abril 2018, 10:45

La nueva edición de 'MasterChef' cuenta en sus filas con un granadino. El concursante ha sabido destacar, pero no precisamente para bien.

Nada más empezar el concurso, Jorge, un granadino, se destacó por la manera de responder una pregunta. Le preguntaron sobre su miembro del jurado favorito, a lo que él contestó que Samanta Villar es «un poco huevo sin sal», y que es «lo menos mejor, se queda ahí en tierra de nadie».

Tras esto, comenzó a cantar mientras cocinaba, un gesto que le criticaron los jueces, pero él no compartió la crítica: «Si me estás viendo que no te estoy hablando con maldad...no entiendo que no me dejes hacer algo que no molesta a nadie».

Sus comentarios continuaron con un «cuánta hostilidad, cuánta maldad hacia mi persona«. Aunque, finalmente se disculpó, y consiguió que Pepe Rodríguez le diera otra oportunidad.

Después de toda esta polémica, se ha sabido que el concursante antes de pasar por las cocinas de 'Masterchef 6', ya apareció en la televisión, en el programa 'Mi madre cocina mejor que la tuya'.

Este programa se emitía en Cuatro y Jorge estuvo allí junto a su madre en dos programas. En el primero ganaron gracias a una receta de migas de sémola con pescaíto y pimientos pajarillo, y en el segundo fueron eliminados.