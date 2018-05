«¡A punto de explotar!»: el vestido de Eva González en Masterchef que causó sensación La modelo contestó por Twitter a una usuaria que le preguntó por su aspecto IDEAL Lunes, 14 mayo 2018, 10:21

Actualmente Televisión Española está emitiendo la sexta edición de 'MasterChef', pero el programa fue grabado nates de navidad, motivo por el cuál aparece una Eva González embarazadísima. Aunque ahora ya presume de hijo en redes con imágenes de ella con su bebé, e incluso imágenes de su madre con su hijo, durante el rodaje se la podía ver con un notable barrigón que llama la atención de los espectadores.

En concreto, una espectadora le ha preguntado por cuánto tiempo de embarazo tenía en el programa que se emitió anoche, en el que las redes se quejaron de «tongo». La espectadora se sorprendió al verla con una barriga tan prominente al llevar un bonito y ajustado vestido rosa palo.

Eva González no ha dudado en contestarle con su tiípico sentido del humor y ha afirmado que «Ahí estaba ya de 37 semanas a punto de la 38. Vamos, a punto de explotar!!!».

Ahí estaba ya de 37 semanas a punto de la 38. Vamos, a punto de explotar!!! #masterchefhttps://t.co/I7DNJz9ss7 — Eva González (@evagonzalezf) 13 de mayo de 2018

No es la primera vez que Eva triunfa con sus looks de premamá, algo que ya no pasará en la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', del que ya se conocen algunos de los famosos que participarán.