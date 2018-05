Preocupación máxima por el aspecto físico de Paula Echevarría: «¿Cómo estás así» Sus últimas publicaciones en Instagram han hecho saltar la alarma a sus fans IDEAL Lunes, 14 mayo 2018, 11:01

Las últimas publicaciones de Paula Echevarría tienen algo en común y es que la actriz ha recibido multitud de comentarios en los que se opina sobre su peso y su delgadez. Los seguidores de la actriz y modelo, de la cuál conocimos hace unos días su pasado oculto, han querido mostrar su preocupación por el aspecto que muestra en redes sociales.

Aunque no es la primera vez que Paula recibe críticas por su aspecto, ahora estas se han convertido en un fijo en los comentarios de sus publicaciones. Los usuarios van desde preguntar «¿Cómo estas tan delgada?» a pedirle que «por favor, engorda un poquito», e incluso afirmar que «flaco favor les hacéis a las jóvenes, fomentando la anorexia y el que si no estás delgado no eres guapo«.

También hay quien anima a la modelo a no hacer caso a los comentarios «destructivos» y quien dice que la «imagen está retocada». Toda una colección de comentarios, que reavivan el tema de la «extrema delgadez» de la artista. Incluso, hay quien dice que ve una «delgadez típica de que te están consumiendo los nervios«.

Dejando a un lado todo esto, lo cierto es que la actriz sigue triunfando y casi cualquier prenda que se pone se convierte en todo un éxito, tal y como pasó con el vestido a lo Julia Roberts en 'Pretty Woman' y la sudadera de Stradivarius.