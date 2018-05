«Qué pena. Hay que decirle que le falta engordar»: polémica por las fotos de Paula Echevarría «muy delgada» La actriz, en el ojo del huracán tras su bajada de peso IDEAL GENTE Jueves, 10 mayo 2018, 10:04

La polémica por el aspecto físico de Paula Echevarría prosigue en las redes a cada imagen que la actriz publica en su cuenta de Instagram. Así ha sucedido con la última, en la que luce un vestido a lo Julia Roberts en 'Pretty Woman'.

Días después de conocer su oculto pasado, la actriz vuelve a se protagonista por haber bajado de peso. Y en su cuenta de Instagram se ha generado un endencido debate.

«Qué pena, lo digo desde el alma! Cada día más deslucida por su delgadez y ahora con esos zapatos 2 números más grandes, horrible!», dice una seguidora. Y otra añade: «Desde luego que estar delgado no significa estar enfermo, y ni gordo sano. Pero estar por debajo de tu imc si es estar enfermo, y estar por encima pues también. Está claro que a esta chica le falta peso,y eso no hay que aplaudirlo, hay que decirlo porque no es sano. A esta chica la leen muchas niñas,y hay que transmitir que lo saludable es estar en tu peso ideal, ni por ENCIMA ni por DEBAJO.».

La propia Paula, por su parte, no ha contestado a estas críticas, y sigue centrada en su trabajo y en su relación con el futbolista del Málaga Miguel Torres.