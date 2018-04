Personas cercanas a Lequio y Ana Obregón hablan sobre la salud de su hijo enfermo Se encuentran en Nueva York a la espera de que el joven reciba un tratamiento oncológico IDEAL GENTE Domingo, 29 abril 2018, 12:53

Desde que se dieran a conocer unas imágenes de Ana Obregón y Alessandro Lequio acudiendo con su hijo al centro oncológico más importante del mundo, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. A priori, estarán hasta mediados del próximo mes para hacer un tratamiento contra un cáncer que afectaría al hijo de la actriz y el colaborador televisivo.

A pesar de la preocupación, el mismo Álex aseguraba al diario El español que todo iba bien y que nadie se tenía que preocupar. Un mensaje de optimismo, que no ha evitado, sin embargo, que el entorno de Obregón y Lequio siga aportando informaciones. Antonia Dell'Ate, a pesar de no entrar en demasiados detalles, ha confesado que «el hijo de Ana y de mi ex no se encuentra bien».

Uno de los mejores amigos de Álex Lequio, e íntimo de Ana Obregón, el influencer Aless Gibaja, comentó «no he podido hablar con él, les he enviado un mensaje. Espero que salga todo bien».

También María Palacios, la mujer de Lequio, se ha pronunciado al respecto en un evento al que acudió, y donde pidió que se respetara la privacidad.