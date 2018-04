«Sé que no se encuentra bien»: Antonia Dell'Atte sobre el hijo de Ana Obregón y Lequio La madre del hermanastro de Álex habla sobre el estado de salud del joven IDEAL GENTE Lunes, 16 abril 2018, 10:29

El pasado viernes el hijo de Ana Obregón y Lequio habló sobre su estado de salud, que tanta preocupación he generado desde que una revista del corazón publicara unas imágenes suyas en un hospital de Estados Unidos.

Hoy hemos conocido que la propia actriz está cuidado de Álex Lequio. Además, hemos conocido las palabras de Antonia Dell'Atte, expareja de Alessandro Lequio y madre de Clemente, hermanastro del propio Álex.

«Yo sé que ha pasado algo, porque se ha publicado. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex no se encuentra bien», comentó a la Revista Corazón.

«Son cosas tan privadas, que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz. No voy a contestar a nada más. De verdad que no sé nada. Te lo digo con total honestidad. Me abstengo de hacer comentarios, porque no hay derecho», concluyó.