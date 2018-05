«Es patético. ¿Y tu eres enfermera?»: clamor e indignación contra Paz Padilla por lo dicho en Sálvame Los espectadores no perdonan que la gaditana haya tratado el tema de la depresión «sin tener ni idea» IDEAL GENTE Lunes, 7 mayo 2018, 17:03

No es la primera vez que Sálvame se ve el ojo del huracán de los espectadores por la anunciada depresión de Kiko Rivera. Y el pasado viernes estallaron en la Red contra Carlota Corredera por su tratamiento de la información y ahora ha sido Paz Padilla el objeto de la indignación de la audiencia.

La gaditana, que fue auxiliar de clínica en Cádiz antes de darse a conocer en televisión, ha sido duramente criticada por sus palabras acerca de algo tan serio como la depresión.

Padilla, que ha venido de reconocer su gran error en Sálvame y pedir perdón a los colaboradores, se ha convertido en uno de los nombres de la tarde de este viernes en Twitter por el aluvion de comentarios en su contra que ha recibido.

Así, hemos podido leer frases como «Y Paz Padilla que va de enfermera sin serlo! No tienen ni idea de nada», «Paz Padilla para ser sanitaria como yo vas muy perdida, hija mía», «Tu eres enfermera ? Si estás empezando una depresión si te hacen pruebas médicas....si no sabes no digas tonterías !». Vean los tuits de los espectadores:

Todas! Y Paz Padilla que va de enfermera sin serlo! No tienen ni idea de nada — KittyCat_Vlc (@KittyCat_Vlc) 7 de mayo de 2018

#escondidiko Paz Padilla para ser sanitaria como yo vas muy perdida, hija mia! Una depresión puede originarse por un problema hormonal (hipotiroidismo) o un problema de ansiedad y mucho nerviosismo por un hipertiroidismo — KittyCat_Vlc (@KittyCat_Vlc) 7 de mayo de 2018

No cuenta lo que pueda saber, pero anda que la doctora Paz Padilla se luce para variar.......... — mar rodriguez (@MarrodrigMar) 7 de mayo de 2018

Paz,un tumor cerebral te puede provocar,desde euforia o depresión, alteración de hormonas tiroides más de los mismo, deficit de vitamina B12 también, consumo de sustancias, un montón de cosas, con lo que para hacer un diagnóstico se debe descartar causa orgánica para poner nombre — Abril (@abrilnoelia212) 7 de mayo de 2018

Paz Padilla ! Tu eres enfermera ? Si estás empezando una depresión si te hacen pruebas medicas....si no sabes no digas tonterías ! Y si te lo digo es por q lo sé ! — Lola Lolita (@Juanaiglesias3) 7 de mayo de 2018

La estoy viendo ahora hablando de una persona q tiene una depresión y es patética. Más vale que se dedique a otra cosa. Eres así y preguntas cosas para que no te manden a tu casa — Mvv (@Montsevicente7) 7 de mayo de 2018

Paz Padilla, siempre antes de diagnosticar una depresión hay que valorar si existen causan fìsicas( por ejemplo hormonales). — MONICA (@MonicaMonicapgp) 7 de mayo de 2018

#escondidiko@pazpadilla los psicólogos también hacen pruebas para diagnosticar el estado de la persona si la presión es más grave o leve, eso es a través de pruebas !!! Un poquito más de información antes de hablar — marisssss (@maris3001) 7 de mayo de 2018