Marta Sánchez confiesa lo nuevo que hará con el himno de España en 'El Hormiguero' La cantante y exvocalista de 'Olé, olé' ha visitado 'El Hormiguero' para hablar, entre otras cosas, de la polémica por la letra que le puso al himno de España IDEAL.ES Miércoles, 14 marzo 2018, 22:16

Marta Sánchez vuelve a estar de actualidad. La cantante es el centro de atención de los medios desde hace algunas semanas por lo que llevó a cabo ella misma. Durante su último concierto a piano, decidió ponerle letra al himno de España convirtiéndolo en viral. Algo que le sorprendió a ella misma según ha reconocido en 'El Hormiguero' en otro programa muy comentado.

La cantante admite que "me queda pena de que no se haya hablado de mi concierto a piano y voz". Además avanza sus dudas, "no sé si voy a volver a cantar el himno" ya que es "patrimonio nacional, está protegido y no podemos ponerle letra". No obstante, el ministro de Cultura me llamó para felicitarme y que iba a ver lo que podía hacer".

Porque Marta Sánchez lo tiene muy claro: "Quiero grabar el himno de España pero hasta que no me den los permisos no podré hacerlo". Y por si alguien lo duda, confirma que no va a ganar "ni un solo duro con la letra y si se legaliza mi letra los derechos los cederé a los españoles". Porque al final, según Sánchez, "lo más bonito que me ha podido pasar es que la gente me de las gracias".