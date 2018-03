Javier Bardem desvela en 'El Hormiguero' qué es lo que más echa de menos Javier Bardem desvela en 'El Hormiguero' qué es lo que más echa de menos R. I. Lunes, 5 marzo 2018, 22:32

Acaba de cumplir 49 años y es una estrella del mundo del cine. El actor español Javier Bardem está consagrado en el séptimo arte pero mantiene intacto su modo de entender la vida. No esconde sus miedos y trata de ser lo más sincero que puede. Así se ha mostrado en su entrevista en 'El Hormiguero' con Pablo Motos donde ha hablado de muchos aspectos de su vida personal y profesional.

En lo que respecta a su recorrido más notorio en el cine, Bardem suele estar relacionado con papeles en los que le toca ser el malo de la película literalmente. "La cara que tengo que no cabe en el cuadro me da esos papeles", admite al tiempo que concede que "los personajes de malo son los más divertidos porque te dan licencia para hacer cosas que no harías en tu vida". De hecho, en uno de sus últimos personajes, ser malo le llevó a vivir situaciones surrealistas por el físico que adaptó: "Me paró varias veces la policía por llevar el pelo de 'No es país para viejos'".

Pero Bardem es algo más que actor. En su día a día sabe lo que es vivir con el peso de la fama y no le importa aunque echa de menos algunas cosas. "Ya estoy mayor y hay un punto en que el prejuicio no puedes hacer nada para quitarlo" reconoce. Por ello, sorprende que los prejuicios sobre él los rompa de una sola confesión. "Echo de menos mirar a las personas a la cara. Me interesa conocer lo que sucede de verdad", se sincera. Y es que. pese a haber ganado un Oscar, Bardem no ha levantado los pies de la tierra. Tanto es así que, "no sé dónde está mi estrella de Hollywood".