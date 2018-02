"Todo tiene un límite": el vídeo de la broma de Alfred y Amaia que enfadó a Pablo Motos Amaia y Alfred visitaron el plató del hormiguero para hablar de OT y Eurovisión IDEAL Martes, 27 febrero 2018, 12:51

Amaia y Alfred visitaron ayer el plató de 'El Hormiguero' para hablar de su paso por la academia de Operación Triunfo y de su experiencia como representantes de España en al próxima gala de Eurovisión. Lo que no se esperaba es que le tomaran el pelo a Pablo Motos.

Al principio de la entrevista ambos estuvieron un poco cortados. Amaia llegó muy preocupada por su voz, porque estaba resfriada, y Alfred estaba emocionado e intimidado por estar en el programa del que se declara fan. Aunque, poco les duraron los nervios.

Tras unos minutos de entrevista Pablo Motos les hizo la pregunta más esperada, les pregunto sobre cómo fue su historia de amor. Un tema del que siempre habían hablado abiertamente ambos, pero ayer fue diferente.

Alfred comenzaba a contestar algo enfadado y muy serio: "Bueno... Ya dijimos que no queríamos hablar de esto, que ya no...". Mientras, Amaia se mantenía al margen y Pablo cambió la expresión completamente.

"Ya lo hemos hablado con Jorge (Salvador) y hemos quedado en que de esto ya no vamos a hablar, que se puede hablar de música, ¿no?", insistía Alfred. A pesar de que veía que se estaba metiendo en un buen lío, el presentador quiso insistir: "Dime sólo qué es lo que más te gusta de Amaia". Sin embargo, Alfred aún más enfadado insitió en que "no, no, no que hemos dicho que no. ¿Podemos hablar de música no?"

"Pues hablemos de música", cambió de tema Pablo Motos. Intentó preguntar sobre sus cantantes favoritos, cuando Amaia no pudo aguantar más la broma: "No, no, no venga ya. ¡Ay, Pablo! Que es broma".

La tomadura de pelo no sentó nada bien al presentador que no pudo evitar mostrar su enfado mientras los invitados y su equipo se reían. "Casi me da un infarto, cabrones", reprochó el presentador, para acto seguido sguir con la broma y amenazar con abandonar el programa: "todo tiene un límite", "ahora seguís el programa vosotros".

Alfred se disculpó alegando que "es que yo soy muy fan del programa y vi una broma parecida que hicistéis a unos invitados y he querido devolvértela", para después continuar el programa con total normalidad.