Esta fue la inocentada tardía de Amaia y Alfred a Pablo Motos en 'El Hormiguero' El presentador hizo el amago de abandonar el plató: "Todo tiene un límite" IDEAL.ES Lunes, 26 febrero 2018, 23:46

La visita de Amaia y Alfred a ‘El Hormiguero’ no fue una más. Los ‘triunfitos’ lograron jugársela literalmente a Pablo Motos. El presentador se vio sorprendido por una reacción de sus invitados que le trastocó los plantes. No se imaginaba que estaba siendo víctima de una inocentada tardía. Su cara era un poema.

El presentador cuestionó a Alfred y a Amaia por la relación mantenida entre ambos durante su paso por la academia. "¿En qué momento os fijasteis el uno en el otro?", preguntó. Fue en ese instante cuando Alfred se mostró cortante. "No, no. En su momento ya dijimos que no, que ya está. No queremos hablar de esto", espetó.

Ante tal respuesta, el conductor del programa les dio la posibilidad de cambiar de tema: “Si no os apetece hablar de esto, no hablamos”. El joven simuló sentirse ofendido por la pregunta y solicitó “hablar de música”. “¿Cuál es vuestro cantante favorito?”, enunció el presentador, a lo que el cantante volvió a responder cortante: “No, no”.

Solo la intervención de Amaia propició el destape de la broma. Motos acabó levantándose de la silla y haciendo el amago de abandonar el plató: “Lo siento. Todo tiene un límite. Ahora seguid vosotros haciendo el programa”. En su momento, el formato fue objeto de críticas por aquella broma sobre Donald Trump.

La realidad de esta historia, según contó Alfred, “muy fan del programa”, tal como reconoció, fue el recuerdo de la broma vivida durante la visita de Ricardo Darín y Belén Rueda al plató de ‘El Hormiguero’. En esta ocasión, a Pablo Motos se le quedó cara de póker.