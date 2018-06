Jorge Javier Vázquez: «Viví obsesionado con esconder la pluma» El presentador de Sálvame habla sobre el tema de la 'pluma' en el mundo LGTBI+ IDEAL.ES Miércoles, 6 junio 2018, 19:01

Jorge Javier Vázquez ha hablado de nuevo de su homosexualidad, en este caso de cuando era más joven e incluso de niño. El presentador de Sálvame se ha posicionado sobre el tema de la 'pluma' en el mundo LGTBI+. Concretamente ha criticado al colectivo homosexual que está en contra de ella y reivindica la libertdad de cada cual de hacer y ser lo que quiera.

Jorge Javier Vázquez lo ha hecho en su columna semanal de la revista 'Lecturas'. El presentador de Sálvame y Supervivientes ha confesado que desde bien niño ha vivido «obsesionado con esconder la pluma» por miedo a sufrir el rechazo de la sociedad. De hecho va más allá. Jorge Javier asegura que cuarenta años después todavía existe un ambiente de crispación sobre los homosexuales que tienen pluma: «Me doy cuenta de que estamos casi en las mismas, que hemos avanzado nada o muy poco».

En su columna, Jorge Javier Vázquez relata que puede «llegar a soportar (aunque me cueste) que los heteros carguen contra la pluma, pero no tolero que entre los mismos gays disparemos contra aquellos que la tengan», afirmando que habría dos tipos de homosexuales: «es como si hubiera gays de primera (los que no la tienen) y maricas de segunda (los que sí)».

Jorge Javier ha continuado defendiendo su punto de vista: «reivindico la pluma, su uso e incluso su abuso. Me parece síntoma de libertad, de ir contra lo establecido y de pasarse por el forro los convencionalismos sociales más estrictos. Viva la pluma y sus consecuencias».