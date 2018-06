Oriana rompe a llorar en pleno directo de 'Supervivientes' y abandona el plató La colaboradora no ha podido aguantar más IDEAL Martes, 5 junio 2018, 23:40

Drama en 'Supervivientes' . La colaboradora Oriana ha tenido que marcharse del plató después de sentirse mal y no poder seguir con el ritmo de la emisión de 'En tierra de nadie'. Oriana ha advertido al propio Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Supervivientes' http://www.ideal.es/gente-estilo/tres-novedades-veremos-20180315112111-nt.html que estaba muy mal y así ha sido.

Tras echarse a llorar y recibir el consuelo de Víctor Sandoval, Oriana ha pedido a Jorge Javier poder abandonar el plató. No sin antes recibir el apoyo de sus compañeros y un abrazo del presentador. Todos han tratado de hacer que Oriana no se fuese pero no ha podido evitarse.

De todos modos, parece que sus males vuelven por desamor. Como ya le hubiera pasado en otras ocasiones, su reciente ruptura con Pablo, su ya expareja, la ha dejado tan tocada que ni 'Supervivientes' puede calmar sus ánimos.