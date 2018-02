Injusta eliminación en 'Got Talent' Las redes se han indignado con la decisión del jurado IDEAL.ES Miércoles, 21 febrero 2018, 22:57

"De lo mejor que he visto en el programa", "qué personalidad tienen", "merecen pasar" o "han estado espectacular" son algunas de las valoraciones que el público de 'Got Talent' ha hecho de la actuación de Claudia y Gabri. Un dúo musical que ha protagonizado la polémica de la noche en el programa de Telecinco.

Porque aunque los nervios han podido jugarles una mala pasada a los chicos, lo cierto es que han interpretado muy bien su tema sobre el escenario. Hasta el punto de haber sido elegidos por parte de los espectadores como unos de los mejores artistas que se han visto en 'Got Talent'. Y sin embargo, no han pasado. Todo porque Jorge Javier y Eva Hache han votado en contra de su actuación.

Un hecho que ha encendido a los fans de 'Got Talent' que no entienden la falta de criterio para eliminarlos. Muchos sospechan que en ocasiones el jurado de 'Got Talent' se basa más en que los participantes sean niños o "den pena" para que así reciban el apoyo que necesitan para seguir pasando de ronda.