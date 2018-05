«Es grave»: alarma máxima por el estado de salud de Kiko Rivera INSTAGRAM Según Lydia Lozano podría estar relacionado con la banda gástrica que se puso el año pasado IDEAL GENTE Jueves, 3 mayo 2018, 16:09

Hace apenas unos días pudimos ver a Kiko Rivera junto a Irene Rosales en Barcelona. Pocos podían sospechar entonces que el hijo de Isabel Pantoja, que recordemos sigue publicando imágenes de su radical cambio físico, atravesaba un complicado momento en cuando a su salud se refiere.

Lo que parecía una simple gripe tiene pinta de ser algo más, según avanzó Lydia Lozano en Sálvame, quien dijo que se trataba de algo más «grave». Según la colaboradora, podría estar relacionado con la banda gástrica que se puso el año pasado.

«Todavía no ha ido al médico, por lo que no podían enviar un comunicado desde la discográfica, porque no saben lo que tiene», explicaba Lozano al respecto.

Hay más al respecto. Según confirmaron desde el Ayuntamiento de Güímar, Kiko Rivera habría cancelado su concierto previsto para el 30 de junio y otros eventos.