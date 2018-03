Una granadina con mucha "malafollá" en 'First Dates' Marta no ha dejado lugar a dudas de que cumple con creces con el modo de ser granadino IDEAL.ES Martes, 6 marzo 2018, 22:42

Todo el mundo ha llegado a un acuerdo viendo 'First Dates': Marta, a sus 26 años, ha cumplido con lo prometido. Y ha cumplido porque esta chica de Granada asegura ser "malafollá". Que casi nada le parece bien y que en todo caso tiene su propia visión sobre todo lo que pasa a su alrededor.

Pero no estaba sola, para brindar por el amor, 'First Dates' le ha tratado de unir con otro granadino. En este caso Germán, un joven dependiente de 25 años que se muestra desde luego mucho más llano que ella. Pues Marta, además de confesar que no soporta a los perros, ha dejado claro que quizá no ha salido demasiado de Granada.

Porque ha soltado una retaíla de tópicos y menosprecios a todo lo que a ella no le gusta que ha terminado por enervar incluso a la audiencia de 'First Dates'. Sobre todo cuando se ha referido a Cataluña, Euskadi y Navarra como territorios que según ella no son lo mejor de España sino todo lo contrario. Y pese a todo, ha sido ella la que ha acabado rechazando a Germán para una segunda cita.