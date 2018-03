El feo gesto de 'First Dates' con sus seguidores El programa no ha emitido una nueva entrega sino que ha repetido una de hace pocas fechas IDEAL.ES Martes, 6 marzo 2018, 22:31

'First Dates' ha tenido un detalle que no ha gustado en absoluto a quienes suelen disfrutar de las citas más insospechadas de la televisión. Ha repetido uno de sus últimos programas. Lo ha hecho con la excusa de que Antena 3 estaba emitiendo a su misma hora el PSG - Real Madrid de octavos de Champions.

El problema, más allá de que el programa fuese repetido, es que apenas hace unos días que se había emitido. Por lo que muchos de los que suelen ver 'First Dates' se han quejado amargamente de la falta de respeto del espacio que presenta Carlos Sobera en Cuatro. Recuerdan, no obstante, que el fútbol no lo es todo en este país y que hay una audiencia fiel que suele ver 'First Dates'.