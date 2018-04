Granada tendrá una nueva y famosa duquesa, heredera de Cayetana de Alba La futura esposa del heredero del Duque de Alba se convertirá en Duquesa del pueblo de Huéscar gracias a una curiosa tradición tras su matrimonio el próximo 6 de octubre AIDA ORTIZ Viernes, 27 abril 2018, 13:18

Hace unos días salía a la luz la noticia de la boda de Fernando Juan Fitz-James Stuart y Solís, heredero de la Casa de Alba y actual Duque de Huéscar, con Sofía Palazuelo, hija del arquitecto Fernando Palazuelo y de Sofía Barroso, y sobrina de la famosa diseñadora Teresa Palazuelo. Se trata de un enlace al que no puede faltar ningún miembro de la nobleza española, debido a que ambos se convertirán, en un futuro, en los Duques de Alba.

Para llegar hasta ese punto todavía les falta un escalón. Sin embargo, una vez los novios den el «sí quiero», Sofía se convertirá en Duquesa de Huéscar, un título que hace alusión al municipio del norte de la provincia de Granada y que arrastra una curiosa historia.

El ducado de Huéscar

Allá por 1563, el rey Felipe II creó el Ducado de Huéscar para María Josefa Pimentel y Girón, quien contrajo matrimonio con Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, el primogénito del Gran Duque de Alba. Pero al entregar este título nobiliario, el monarca puso una condición: tras su concesión, debía recaer sucesivamente a favor de la esposa del heredero del ducado de Alba. El esposo, por tanto, pasaba a ser duque consorte de un territorio del que era señor.

Agustín Gallego, ex alcalde de Huéscar y gran conocedor de la historia del municipio granadino, opina que esta costumbre tiene algunos flecos sueltos en su origen y que el Ducado de Huéscar nunca debió ser tal. Y es que la ciudad consideró la entrega de la ciudad al Duque de Alba un quebrantamiento de sus derechos, avivándose aún más los rescoldos de este conflicto con la creación, en 1563 del Ducado de Huéscar, como regalo de bodas.

A pesar de estos datos, la tradición se ha mantenido hasta nuestros días, propiciando que el próximo 6 de octubre Sofía Palazuelo se convierta en la Duquesa de Huéscar al pasar por el altar con del futuro Duque de Alba y actual Duque de Huéscar. Fue en el año 2016 cuando Carlos Fitz-James Stuart, actual Duque de Alba y padre de Fernando, decidió seguir la costumbre y ceder el título a su hijo Fernando. Una tradición que no ha supuesto, en absoluto, la cercanía de la Casa de Alba con la localidad granadina.

Relación del Duque de Huéscar con Granada

Agustín Gallego destaca que la presencia de los duques de Huéscar en el territorio no ha sido nada habitual desde que la Casa de Alba abandonó estas tierras en el año 1797. Sí recuerda, no obstante, la visita del actual duque de Alba, el padre de Fernando, a la localidad invitado por el ya desaparecido ex presidente del Partido Popular de Granada Juan de Dios Martínez Soriano en los años 90.

Sofía, la sucesora de la Duquesa de Alba

Sofía Palazuelo es una «influencer» licenciada en Marketing y Comunicación en Estados Unido, donde también trabajó en los departamentos de comunicación de Óscar de la Renta y Carolina Herrera.

Pero lo que ha despertado el interés de los medios de comunicación es su faceta como «it girl». Su pasión por la moda y su estilo cuidado y personal le han llevado a convertirse en el centro de atención de los actos a los que acude, pero actualmente la moda no ocupa un lugar destacado en su vida profesional, ya que trabaja junto a su madre, experta en arte, en la compañía Around Art.

Una faceta que pierde relevancia tras el anuncio de boda, ya que Sofía Palazuelo se convertirá, el próximo 6 de octubre, en la sucesora de la Duquesa de Alba y, por tradición, en la Duquesa de Huéscar. Una ciudad a la que los prometidos son ajenos, por el momento.