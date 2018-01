El genial chiste de Joaquín en 'El Hormiguero' El futbolista del Betis ha vuelto a dejar muestras de su buen humor IDEAL.ES Jueves, 25 enero 2018, 22:40

Joaquín Sánchez o Joaquín 'El del Betis', es uno de sos futbolistas irrepetibles. Además de porque su velocidad y clase han sido la tónica dominante durante toda su carrera, Joaquín es un showman fuera del campo de fútbol. En 'El Hormiguero' lo ha vuelto a demostrar.

Pablo Motos le ha pedido por un momento que tratase de ponerse serio. Que imaginase que tenía que abroncar a un compañero del Betis por llegar tarde de fiesta. Así, Motos ha hecho de compañero y Joaquín le ha recriminado su actitud. "¿Tú te crees que puedes llegar así? Mientras todos estamos descansando tú estás por ahí".

Y cuando más serio se ha puesto el futbolista bético, ha hecho gala de su buen humor y ha tirado de un chiste improvisado. Ha abroncado un poco más a Pablo Motos y le ha dicho "si te lo digo es porque no me pusiste un mensaje... eso no se puede perdonar hombre, al capitán siempre hay que escribirle".