Aluvión de críticas a TVE por el programa de Cárdenas: "No se le entiende", "es malo y vulgar" Se ha hecho público el informe de quejas del Defensor del Espectador en el que Cárdenas no sale muy bien parado IDEAL Martes, 20 marzo 2018, 11:10

Desde el estreno de 'Hora Punta', el programa que Javier Cárdenas presenta en RTVE, muchas son las quejas que los espectadores han hecho públicas a través de las redes sociales. Ahora, sabemos que las quejas no solo han sido en Twitter, sino que algunas también han llegado al Defensor del Espectador.

Ángel Nodal, Defensor del Espectador, oyente y usuario de medios interactivos de RTVE, ha hecho publico su informe del cuarto trimestre de 2017. Según recoge Vertele, en él queda patente que uno de los grandes problemas que detectan los telespectadores es el horario de los programas de prime-time, una cuestión de la que culpan a 'Hora punta'.

Muchos de los usuarios creen que el programa de Cárdenas debería cambiarse de horario o retirarse directamente de la parrilla porque "no es un programa de calidad" y "los contenidos tampoco interesan".

Además de criticar que retrasa el resto de programas, el formato ha recibido quejas concretas por su contenido: "no se entiende al presentador, dicen falacias", "infundieron miedo sobre los okupas" y "no tiene interés".

"Hora Punta no tiene rigor, es malo y vulgar, hablan de temas no científicos, es soez, el presentador no deja hablar al resto, entrevistaron a uno de los secuestradores de la farmacéutica de Olot, no es un programa apto para menores y adolescentes y debería emitirse a otra hora", es otra de las quejas.

Estas reclamaciones no son nuevas. De hecho, añade Vertele, en el informe del primer trismestre se recogían algunas similares: "no es un programa de calidad", es "poco intelectual", se trata de un espacio en el que "interrumpen a los invitados" o "tratan de forma frívola la posibilidad de curar el cáncer".

Aunque no todo es malo: en el primer cuatrimestre un espectador escribió al Defensor para pedir que 'Hora punta' durara más tiempo.