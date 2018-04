La encerrona de Jorge Javier a Chabelita en pleno directo «Tiene que ser una pregunta que os podáis lucir los dos» IDEAL GENTE Domingo, 29 abril 2018, 13:01

La pequeña de los Pantoja volvió a 'Sábado Deluxe' para hablar acerca de su familia y de Alberto Isla ('Supervivientes 2018'). Una de las sorpresas de la noche fue que Risto Mejide entrara telefónicamente en el programa para promocionar el estreno de su nuevo 'Chester'. Jorge Javier Vázquez no quiso desaprovechar la oportunidad y sugirió al presentador hacer una pregunta a la invitada.

«Antes de que cuelgues te voy a dar una grandísima oportunidad para demostrar lo gran entrevistador que eres», decía Jorge Javier mientras Isa Pantoja miraba sorprendida. «No me la cabrees que todavía nos queda mucho con ella», bromeaba Jorge Javier, lo que desataba las risas y el aplauso en plató. «Tiene que ser una pregunta que os podáis lucir los dos».

Risto Mejide no necesitó pensarlo mucho y preguntó a Isa Pantoja cuál ha sido su mayor error: «¿Qué es lo que no le apetece repetir de lo que ha hecho hasta ahora?». «Hay tantas cosas que he hecho...», respondió la joven. «El error más grande que he cometido hasta ahora, aunque es un error y no un error, pero me arrepiento porque le he hecho daño a mi madre hablando de algunas cosas que no tenía que hablar de mi familia», concluyó la invitada.