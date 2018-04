El drama de Miriam Saavedra: la ex de Carlos Lozano se derrumba «Perdí un bebé que esperaba de Carlos Lozano durante un viaje de avión» IDEAL GENTE Domingo, 8 abril 2018, 11:21

El programa 'Sábado Deluxe' ha vivido una emotiva entrevista a la que fuera pareja del presentador Carlos Lozano durante los últimos tres años, Miriam Saavedra, se ha sentado en el plató de Mediaset para hablar sobre su ruptura sentimental.

El presentador, tras conocer la la noticia de que su expareja se iba a sentar en dicho plató, la acusó de «traidora», la joven peruana ha respondido: «¿Qué te crees? ¿Que soy como todas las mujeres con las que has estado?».

Miriam continuaba afirmando que «esto se ha acabado por culpa de los dos y yo he dejado pasar muchas cosas que han ocurrido. Yo he dejado pasar cosas muy feas: llamadas, cartas, humillaciones... No por parte de Carlos, sino por terceras personas«, refiriéndose claramente a la expareja de este, Mónica Hoyos.

Saavedra ha reconocido que «cuando yo te conocí en Perú no eras nadie, ni presentador, ni tenías una sección ni tenías trabajo, y yo estuve contigo en los malos momentos. Yo no sabía que después vendrías a España y retomarías tu fama, no he estado con él nunca por eso. Porque cuando yo lo conocí era un chico humilde, no este Carlos Lozano, presentador. Y con el poco dinero que tengo, me tengo que venir a verle y pagarme los billetes de avión, ¿para qué? Yo no quería al presentador de 'Operación Triunfo'. Él antes no era así«.

Finalmente, la joven ha confesado que en una ocasión se quedó embarazada de Carlos Lozano, pero que «fue un descuido totalmente, no queríamos tener un niño en ese momento, pero bueno. Lo perdí en un vuelo, en el avión, por eso me duele que ahora diga que no queremos tener hijos«.