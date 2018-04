Carlos Lozano, abrumado al conocer una dura noticia en pleno directo de 'Sálvame' El colaborador quedó muy sorprendido con las declaraciones de su ex pareja, Miriam Saavedra IDEAL.ES Viernes, 6 abril 2018, 19:04

Hace unas semanas, el colaborador de 'Sálvame', Carlos Lozano, desaparecía durante varias horas, generando una alarmante noticia que preocupó a amigos y familiares. Cuando apenas se había recuperado de aquella historia, Carlos Lozano ha recibido un mazazo en pleno directo de 'Sálvame'.

Al parecer, el colaborador no sabía que su pareja, Miriam Saavedra, iba a dejarlo en plena emisión. Y es que, durante una entrevista que se emitirá completa este fin de semana, Saavedra ha hablado de su relación con Carlos Lozano en pasado.

«Sí, he decidido romper con Carlos y zanjarlo aquí», ha anunciado la modelo en 'Sálvame', afirmando también que recordará siempre a Carlos Lozano como «el hombre de su vida».

Abrumado por las palabras de Miriam Saavedra, Carlos Lozano ha dejado ver que la relación no iba bien, pero que no se esperaba una ruptura tan fulminante: «Creía que iba a recapacitar, estas cosas se arreglan en casa Para mí no hay posibilidad de vuelta, yo no quería romper con Miriam».

«Si te viene bien para quedarte tranquila, hazlo», fue el mensaje que Carlos Lozano le mandó a su ya ex pareja Miriam Saavedra ante las cámaras de 'Sálvame'.