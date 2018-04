La cuantiosa cifra que María Lapiedra deberá pagar a Telecinco tras abandonar 'Supervivientes' En 'Sálvame' creen que su abandono es fruto de una estrategia para sacar beneficios IDEAL Miércoles, 11 abril 2018, 10:36

María Lapiedra ha abandonado 'Supervivientes' por lo que tendrá que hacer frente a una cuantiosa multa. Sin embargo, en 'Sálvame' creen que todo es una estrategia, y que a pesar de la multa podría sacar más beneficio fuera de la isla.

María Lapiedra ha sido uno de los grandes fracasos de la actual edición de 'Supervivientes', dentro de la isla prácticamente no estaba dando juego, y es por esto por lo que los colaboradores de 'Sálvame' creen que todo se trata de una estrategia.

El abandono voluntario le va a costar perder todo el dinero que habría ganado dentro del concurso por las semanas que ha estado dentro, además de una multa de 60.000 euros, la misma que tiene que pagar Adrián Rodríguez.

Sin embargo, tertulianos de 'Sálvame', como María Patiño, piensan que la multa no es nada comparado con lo que podría ganar en los platós una vez fuera de la isla, donde la actriz sí que da juego: "Creo que lo tenía bastante claro. Es consciente de que no está dando juego, de que lo puede dar más fuera, que le es más rentable estar fuera, y que no ha sido sincera".

A pesar de todo, María sigue defendiendo que su decisión está basada únicamente en sus hijas: "No hay dinero que valga cuando se trata de mis hijas".