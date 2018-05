Estallan contra Toñi Moreno por defender a Sofía Suescun comparándola con los nazis La presentadora quiso ejemplificar sus posición con una comparación que no resultó del todo acertada IDEAL Lunes, 14 mayo 2018, 11:38

Toñi Moreno lleva ya más de 100 programas al frente de 'Viva la vida', el programa de las tardes de fin de semana en Telecinco. Desde que comenzara el programa la gan ocurriso gran cantidad de anécdotas, como la pregunta que le hizo Laura Pausini que la pilló desprevenida o su aplaudido 'zasca' al abogado de 'La Manada'. Ahora, sin embargo, lo que se ha ganado son las críticas del público por su desafortunada comparación.

Ocurrió mientras en el programa se estaba comentando la reciente amistad entre Sofía Suescun y Raquel Mosquera, dos de las concursantes de 'Supervivientes'. A algunos tertuliano les pareció extraña esta relación y aseguraron que todo era una estrategia de Suescun porque sabe que Mosquera tiene mucho apoyo por parte del público.

Toñi Moreno, por el contrario no estaba de acuerdo con esta afirmación y puso un ejemplo paar explicar que eso no tenía que ser así y que Sofía podía ser capaz de tener amigas de verdad y de tener sentimientos: «Y si no, mira los nazis, que eran capaces de matar a los judíos, pero que luego se emocionaban con un gatito o una flor«.

Aunque la presentadora inmediatamente ha matizado que no estaba comparando a la concursante con los nazis, sino que solo era un ejemplo, ha sido tarde, pues las redes se han llenado de críticas.

Toñi Moreno comparando a Sofía cuando lloró en la palapa con los nazis de Hitler.



"Eran capaces de matar a los judios pero se emocionaban con un gatito o una flor." ESTOY ALUCINANDO. #VivaLaVida101 — Pirata de Aitana💛 (@PirataGH) 13 de mayo de 2018