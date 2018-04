Choque de trenes en Sálvame entre Kiko Hernández y Saray Montoya: «Eres insoportable» El colaborador ha sido muy crítico con la participación de la concursante en Supervivientes IDEAL.ES Lunes, 23 abril 2018, 18:19

La tensión sigue latente en la tarde de este lunes en Sálvame tanto dentro como fuera del plató. Primero las redes sociales han criticado duramente a Paz Padilla, «parece un demonio, decían»; y luego se ha producido un tenso enfrentamiento entre Kiko Hernández y la recién expulsada de Supervivientes Saray Montoya.

El colaborador de Sálvame ha sido en todo momento muy crítico con la actuación de una de las grandes estrellas del programa Gipsy Kings, en Cuatro, y no ha tenido pudor ninguno en repetirlo en el plató del programa en su presencia: «Eres un poco insoportable», le soltaba Kiko para caldear a la exconcursante de la isla.

Kiko no se ha callado y le ha dicho más: «estás gritando y peleando, tienes un mal carácter tremendo, contigo no se puede convivir», ataque del que se ha defendido con firmeza. Ella ha justificado su actitud diciendo que los gritos eran por su condición de andaluza, «nosotros hablamos así», explicaba, y provocaba la intervención de Paz Padilla: «Perdona, pero yo soy andaluza y no me comporto así».