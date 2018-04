El momento privado de Sofía Suescun y Hugo en 'Supervivientes 2018' que ha sorprendido a todos Mayte Zaldívar asegura que «el ruido era muy característico» IDEAL Lunes, 23 abril 2018, 10:40

Hace unos dáis una fuerta tormenta en la isla de 'Supervivientes' provocó que los concursantes tuvieran que ser evacuados. Y ahora, parece ser que eso fue aprovechado por Sofía y Hugo para mantener relaciones sexuales.

Hugo llegó a la isla ya empezado el concurso tras la gran cantidad de abandonos que se sufrieron. Su llegada provocó las lágrimas de Sofía, que decía sentirse muy dolida con él ya que fueron novios y él le puso los cuernos a ella. Ahora, el Maestro Joao y Mayte Zaldívar afirman que la expareja tuvo relaciones íntimas.

Mayte Zaldívar, ya exconcursante, visitó el paltó de 'Conexión Honduras' y allí aseguró que tanto ella como el Maestro Joao escucharon unos extraños ruidosen una cama cercana el día que todos se encontraban en las cabañs tras la evacuación.

«La cama hacía ruido de madrugada, y el Maestro Joao y yo escuchamos ese ruido. Y el ruido era muy característico. Y por descarte fuimos eliminando gente», aseguró Mayte apuntando a Hugo y Sofía.

«Pensamos en una pareja porque luego los escuchamos hablar en plan bien. Pensamos en Hugo y en Sofía. Ese ruido a mí me suena de eso nada más». Además, la exconcursante afirma que cree que todo se trata de una estrategia, pues momentos antes vio a Logan y a Sofía cuchichear.

El más afectyado por estas declaraciones ha sido alejandro Albalá, que era novio de Sofía cuando comenzó el concurso. Su enfado le provocó terminar a gritos en mitad del plató, afirmando que no cree la versiónd e Zaldivar: «Esto me parece una vergüenza. Se ha intentando crear una historia que no se la cree ni ella misma. Me tiene muy quemado esto».

Sin embargo, aunque cree que todo es un montaje, Alejandro aseguró que ya no le importa lo que Sofía haga: «A mí nadie me tiene que venir a contar nada porque ya no es mi novia».