Un chico en 'First Dates' asegura que Albacete está en Extremadura Alain, a sus 39 años, tiene algún que otro problema con la geografía española IDEAL.ES Lunes, 19 marzo 2018, 22:35

'First Dates' ha vuelto a dejar claro que para saber de amor no hace falta saber de geografía. Porque al menos los que acuden al programa algo sí que saben de buscar un acomodo para su corazón. O al menos de eso se trata. No en vano, Alain, un hombre de 39 años procedente de Barcelona, ha creado la controversia de la noche con un error grosero.

Porque ha querido dejar claro que es un hombre de mundo pero quizá no de España. Ha reconocido que le gusta mucho Extremadura, que le resulta una comunidad bonita. El problema es que le gusta porque "el otro día vi un documental de Albacete y tiene paisajes buenos".

Alain se ha coronado con esa afirmación impropia de alguien de su edad. Pero no es lo único que ha llamado la atención de cómo es. Sus dientes también han llamado mucho la atención. Excesivamente blancos y perfectos. Tanto que parecían irreales.