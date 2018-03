Polémica por las palabras de un pretendiente de 'First Dates' en plena cita Su participación ha dejado perlas de todo tipo: «Si no eres celoso no quieres a la mujer» IDEAL.ES Martes, 13 marzo 2018, 22:18

'First Dates' ha tenido una cena del todo surrealista pues a sus 59 años, Dioni, que trabaja en Benidorm, tiene muy claro que "hombres como yo ya no quedan". No obstante, se considera uno de esos caballeros de los que ya no quedan porque él sabe cómo tratar una relación. Algo que quizá su cita Santi, una mujer de 54 años, no lo veía igual.

"Hay dos clases de mujeres: buenas y mejores" aseguraba Dioni antes de empezar a mostrar su verdadera personalidad. Según él, "toda mujer tiene su encanto". A Santi, eso le ha gustado hasta el punto de pensar que "es un hombre que se le ve caballeroso". Dioni, que seguía a la carga, "no hay nada en este mundo como el cuerpo de una mujer" ha acabado mostrando su verdadero yo.

Porque Santi le ha confesado que se lleva bien con su expareja. Eso a Dioni no le ha gustado porque "no lo he visto nunca bien". De ahí que sostenga ser "un poco radical". Pues tiene muy claro que "si no eres celoso no quieres a la mujer". Razón más que de sobra para que Santi le rechazara una segunda cita.