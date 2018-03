El 'dardo' de Chenoa a Bisbal por su boda: "Es absurdo" 01:26 La cantante respondió preguntas sobre la boda de su expareja David Bisbal y sobre el divorcio de Bustamante IDEAL Jueves, 15 marzo 2018, 11:02

Chenoa respondió a las preguntas de los periodistas sobre la boda de David Bisbal en la presentación de Atresmedia Studios en el centro de Madrid.

La cantante, además de su carrera musical, ha comenzado una en la televisión con trabajos para Atresmedia: es parte del jurado de 'Tu cara me suena' y colaboradora de 'Zapeando'. Precisamente, por este motivo acudió a la presentación de Atresmedia Studios en el centro de Madrid.

Allí tuvo que responder una serie de preguntas de los periodistas, entre ellas las que se referían a la boda del que fuera su pareja David Bisbal. Tal como explica 'El Español', la cantante explicó que "no le he felicitado, para qué. Eso es absurdo".

"No, hombre no. Que lo preguntes también es absurdo ya después de tantos años", explicó la artista claramente molesta. Además, añadió: "Ya la pregunta no viene al caso, espero que poquito a poco os vayáis relajando con preguntarme sobre cosas que pasaron hace tantos años". Una respuesta que contrasta con la que dio Rosa López hace un tiempo, dijo pensar autoinvitarse a la boda

La artista no solo recibió preguntas sobre Bisbal, sino que también le preguntaron por la situación de otro de sus compañeros de OT1, de Bustamante. Su compañero está pasado una complicada situación personal con motivo de su divorcio con Paula Echevarría.

"Jamás me vais a oír hablar de mis compañeros en el aspecto personal, podéis ir a preguntarle a ellos, tienen que contestar ellos, no nosotros", afirmó tajante la cantante, para después dejar claro que lo único que quiere es que "él esté bien".