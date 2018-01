Rosanna Zanetti luce el anillo de su compromiso con David Bisbal: "Sin palabras" EFE Tras su reciente y sorprendente anuncio de boda, la joven aparece ante los medios luciendo anillo de compromiso IDEAL GENTE Lunes, 22 enero 2018, 13:07

Rosanna Zanetti ha aparecido ante los medios tras el inesperado anuncio de su compromiso con David Bisbal, y lo ha hecho luciendo un anillo de compromiso de oro blanco y diamantes. Además, ha contado todos los detalles de la pedida y la futura boda.

Lo primero que ha declarado es encontrarse muy feliz por su compromiso y por la manera en que David hizo la pedida de mano: “Fue perfecta, increíble, íntima, inesperada... Podría utilizar muchas palabras para describirla”.

"Lo mejor de la pedida fue el momento y lo que viene después, que es una etapa muy bonita, de mucha ilusión. Hay cosas que se van a mantener, el amor es el mismo y hay cosas que no van a cambiar, pero a la vez es una etapa nueva que nos marca de una manera diferente", explicaba Rosanna a los medios.

Tanto Bisbal como ella coinciden en que el motivo principal de este paso hacia adelante en su relación es que “hay cosas que sentimos que merecemos compartir”.

En cuanto a organización de la boda, fechas e invitados la prometida del cantante no ha querido dar muchos detalles, asegura que todavía es pronto, pero que lo llevarán todo de manera privada: “Como todo ha sido muy reciente, aún no lo tenemos claro. Vamos a esperar, no hay apuro. Nuestra filosofía es mantenerlo en privado, así que creo que seguiremos así. Ahora estamos disfrutando del compromiso, ya llegará lo demás”.