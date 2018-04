Alessandro Lequio reaparece en Ana Rosa después de llevar a su hijo a un centro especializado en cáncer El colaborador ha vuelto a la tele sin hablar de las fotos acompañando a Álex Lequio al Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Estados Unidos IDEAL.ES Lunes, 23 abril 2018, 15:52

Alessandro Lequio ha vuelto este lunes a la televisión, al programa de Ana Rosa, tras las recientes fotografías publicadas acompañando su hijo a un centro especializado en tratar el cáncer. El colaborador de Telecinco ha estado con sus compañeros en la sección de corazón y en ningún momento se ha hablado de los rumores sobre la salud de su hijo.

Hace pocos días una revista publicaba unas imágenes en las que se veía a Ana Obregón, Alessandro y al hijo que tienen en común junto a su novia con semblante bastante serio. Los cuatro acudieron al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro especializado en cáncer, una visita que disparó los rumores sobre la salud de Álex Lequio.

Antonia Dell'Atte, la exmujer de Alessandro, dijo a Corazón TVE: «Yo sé que ha pasado algo, porque se ha publicado. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex, no se encuentra bien».

La italiana aprovechó estas declaraciones también para decir que no estaba de acuerdo con cómo se había llevado este tema, pues «son cosas tan privadas que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz. No voy a contestar a nada más. De verdad que no sé nada. Te lo digo con total honestidad. Me abstengo de hacer comentarios, porque no hay derecho».