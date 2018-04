Acusan de montaje a dos concursantes de Supervivientes por su inesperada reconciliación Los espectadores aseguran que podría ser parte de un montaje para evitar así ser expulsados por la audiencia IDEAL GENTE Domingo, 29 abril 2018, 15:48

Supervivientes sigue imbatible en audiencia, como demuestra semana trar semana. Novedades como invitados sorpresahacen que el programa de Telecinco consilide su liderato en espectadores en cada emisión.

Ahora, además, dos de sus protagonistas han protagonizado una inesperada reconciliación. Sofía Suescun y Hugo Paz han hecho las paces. «Llevo desde el viernes queriendo hablar contigo. Te quiero pedir disculpas», confesó el concursante. «Sé que tú me has insultado mucho, pero me lo he ganado yo, en el fondo», añadió.

Galería. Los salarios semanales de los concursantes de Supervivientes 2018.

La chica le pedía «paz y amor de supervivientes», negándose, eso sí, a darle un abraz. Sin embargo, muchos espectadores dicen que esta paz sorprendente podría ser parte de un montaje para evitar así ser expulsados por la audiencia.