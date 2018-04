"Lo que te falta a ti, Alejandro lo tiene increíble": Sofía carga contra Hugo en 'Supervivientes' La concursante no ha dudado en comparar a su dos exparejas IDEAL Lunes, 16 abril 2018, 10:14

El vaciado de concursantes que se ha vivido en 'Supervivientes', dos abandonos voluntarios, una expulsada por mala conducta y la obligada visita de María Jesús a los juzgados, ha llevado al programa a meter nuevos concursantes. Entre las novedades está Hugo, la expareja de Sofía Suescun.

El encuentro entre ambos fue bastante tenso, a Sofía no gustó demasiado la llegada de su expareja, incluso se habló de tener que subirle el sueldo por ello. Con el tiempo parece que la cosa ha ido a mejor, pero Sofía no ha dudado en hablar no muy bien de Hugo.

En un principio la concursante afirmó haber superado la infidelidad de este, pero más tarde reconoció que eso la ha llevado a ser muy desconfiada en el amor: "Si mi madre, que es medio bruja, lo veía... De Alejandro en ningún momento me ha dicho nada. Él es más bonito y me respeta".

Las comparaciones entre Alejandro y Hugo no acabaron ahí, y Sofía no dudó en afirmar que Alejandro "le da mil vueltas en muchos aspectos", porque "lo que te faltaba a ti, Alejandro lo tiene increíble. Me come lo que me tiene que comer de una manera... Te queda mucho por aprender".