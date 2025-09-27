Sinfonía de resistencia y juego de la UD Almería

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:46 Comenta Compartir

La UD Almería firmó, en el Estadio de Gran Canaria, en un partido de enorme solidez, inteligencia táctica y capacidad de adaptación frente a una UDLas Palmas que trató de imponer su estilo desde el primer minuto, pero que se encontró con un equipo rojiblanco capaz de interpretar cada momento del juego con precisión. El conjunto rojiblanco, pese a las ausencias y a la necesidad de recomponer su once con la dupla Gui Guedes-Stefan Dzodic en el centro del campo y con el camerunés Patrick Soko como referencia ofensiva, supo mantener el pulso de un duelo marcado por la intensidad, la presión alta y la dificultad para encontrar espacios. A partir de la paciencia, la disciplina colectiva y el rigor defensivo, los de Rubi fueron creciendo, hasta que un centro medido de Álex Muñoz permitió a Sergio Arribas abrir el marcador con un cabezazo incontestable que reflejó la claridad de ideas con la que el equipo afrontó el reto –antes una acción tuvo los mismos protagonistas, pero otra dirección en el cabezazo del indálico–.

UD Las Palmas: Dinko Horkas; Marvin Park, Álex Suárez, Sergio Barcia, Cristian Gutiérrez (Cedeño, m. 83); Manu Fuster (Pejiño, m. 83), Lorenzo Amatucci, Viti, m. 83) Enzo Loiodice (Iván Gil, m. 66), Ale García; Milos Lukovic y Jonathan Viera (Jesé Rodríguez, m. 77). 0 - 1 UD Almería: Andrés Fernández; Daijiro Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Álex Muñoz; Gui Guedes (Iddrisu Baba, m. 46), Stefan Dzodic (Selvi Clua, m. 68); Adrián Embarba, Sergio Arribas (Arnau Puigmal, m. 68), Nico Melamed (Áex Centelles, m. 88), y Patrick Soko (Leo Baptistao, m. 68). Gol: 0-1, m. 36: Sergio Arribas.

Árbitro: Muñiz Muñoz, aragonés, auxiliado en el VAR por el madrileño Gálvez Rascón. Amonestó a Amonestó a Marvin Park (m. 74) Y Viti (m. 94), de la UD Las Palmas, y a Gui Guedes (m. 21) y Nelson Monte (m. 45I), de la UD Almería. Expulsó al local Lukovic por agresión a Bonini (m. 58) y al visitante Adrián Embarba, por doble amonestación (m. 65).

Incidencias: Partido de la séptima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División Liga Hypermotion, celebrado en el Estadio de Gran Canaria. Se guardó un minuto de silencio por Manolo Cardo, extécnico insular.

El guion del segundo tiempo obligó a multiplicar esfuerzos, con la expulsión de Lukovic primero y la de Adrián Embarba después, que equilibraron el número de jugadores y abrieron una fase de incertidumbre en la que la UDLas Palmas empujó con balón y metros, pero se estrelló contra una UD Almería firme, que supo interpretar cuándo presionar, cuándo replegar y cómo manejar los tiempos. El palo evitó el segundo tanto en un lanzamiento de Melamed y las manos de Andrés Fernández aparecieron para salvar la ventaja en los instantes más comprometidos, certificando una victoria de enorme valor, sostenida en la lectura coral del partido y en la capacidad de un bloque que se mostró maduro, competitivo y capaz de responder a la exigencia.

Manteniendo el pulso

El equipo rojiblanco arrancó con un once en el que la ausencia de Dion Lopy fue compensada por el técnico con una dupla en la medular formada por Gui Guedes y Stefan Dzodic, que ya habían compartido minutos en Valladolid. Además, dio entrada a Patrick Soko como referencia ofensiva, dejando a Leo Baptistao en el banquillo, lo mismo que ocurrió con Iddrisu Baba en el centro del campo. Desde el inicio, la presión indálica se situó en la línea de tres cuartos, con Las Palmas moviendo el balón desde atrás. A los rojiblancos les costaba superar el planteamiento insular, con una presión alta que ralentizaba el encuentro. El Almería tenía problemas para encontrar espacios, pero trataba de darle velocidad al juego con mucha personalidad y evitando que los amarillos se sintieran cómodos. En el minuto 11, Adrián Embarba se llevó el balón, aunque su disparo se marchó desviado.

La UDLas Palmas no encontraba la finura necesaria, replegada muy atrás por la propuesta indálica. Patrick Soko trabajaba bien, buscando espacios y mordiendo en la presión a la salida de balón. En el minuto 18, una recuperación de Daijiro Chirino la continuó Álex Muñoz, cuyo centro fue rematado de cabeza por Sergio Arribas, aunque el balón se marchó por encima del larguero de la portería defendida por Dinko Horkas.

Un pasito p'alante

El cuadro insular dio un paso al frente y el Almería reculó. En el minuto 24, una salida de Nelson Monte acabó en una acción de peligro que Lukovic estuvo cerca de aprovechar, pero el repliegue rojiblanco forzó un saque de esquina. El córner, ejecutado por Jonathan Viera, no lo aprovecharon ni Manu Fuster, en primera instancia, ni Marvin Park después, cuyo disparo cruzado se marchó demasiado desviado. Dentro del área se produjeron un par de agarrones que hicieron temblar a la zaga indálica, ante una actuación del VAR, que en otros partidos ya había sucedido.

El Almería también lo intentaba en ataque. En el minuto 27, una rápida transición permitió a Nico Melamed asistir a Sergio Arribas, cuyo disparo se fue fuera. En ese tramo, ambos equipos generaban aproximaciones. La UD Las Palmas comenzaba a conectar con sus futbolistas más determinantes, generando más llegadas y acciones a balón parado. El balón circulaba por los pies de los centrales amarillos, que buscaban acelerar en el momento adecuado. En el minuto 31, Jonathan Viera encontró a Manu Fuster, pero su disparo tampoco halló portería.

A base de obligar

El Almería tiraba de paciencia porque así lo exigía el desarrollo del partido, marcado tanto por el planteamiento rival como por la intención indálica. En el minuto 36, los rojiblancos sorprendieron a los de Luis García. Álex Muñoz, incisivo por la banda izquierda, puso un centro medido que esta vez sí encontró a Sergio Arribas, cuyo cabezazo batió a Dinko Horkas.

A partir de ahí, el conjunto de Rubi obligó al cuadro insular a sacar el balón desde atrás, lo que generó prisas y errores en la circulación amarilla. Los indálicos presionaban con hasta tres jugadores en busca de robar en campo contrario. En el minuto 44, con dos balones en el césped, Adrián Embarba decidió hacer lo que el árbitro no quiso y debió –llovía sobre mojado porque ante el Espanyol, en la 22/23, encajó un gol por una acción parecida–. Al mandar el balón fuera fue amonestado con tarjeta amarilla porque el lanzamiento del madrileño estuvo cerca del jugador insular que tenía el balón. La falta posterior no tuvo consecuencias.

Lo que pudo ser y lo que no

La amarilla tan temprana para Guedes le dejó en el vestuario, dando entrada a Iddrisu Baba. La primera acción marcó a Nelson Monte que vio amarilla, pero que en el 48, sacó un balón providencial de los pies de Lukovic que se preparaba para el disparo. Y fue como un anticipo de la predisposición canaria, sitiando y empujando al Almería a defenderse, a casi meterse en su área y con dificultad para sacar el balón controlado. Marvin, en el 50, en una buena acción de Las Palmas, mandó el balón demasiado cruzado.

Si Las Palmas estaba mal, se quedó peor por la expulsión de Lukovic por escupir a Bonini y, con media hora por delante, el equipo rojiblanco debía manejar el partido, pero lo primero que pasó fue un disparo desde fuera del área que despejó Andrés Fernández. En el 64, un gran lanzamiento de Nico Melamed se estrelló en el palo derecho de la meta de Dinko Horkas. Un minuto después, el Almería 'equilibró' el número con la expulsión de Embarba

Más espacios

Las Palmas se metió en el partido, animado por la expulsión propia, pero sobre todo por la del delantero rojiblanco, que hizo que el partido se 'equilibrara' en efectivos, aunque era el equipo amarillo el que tenía más balón. Los cambios de Rubi buscaron tener más control con la presencia en campo de Iddrisu Baba y de Selvi Clua en el centro del campo. Leo Baptistao estuvo a punto de aumentar las distancias, en el 78, con un disparo de Leo Baptistao que el cancerbero insular acertó a despejar y que, en el 80, vio otra ocasión indálica con disparo del hispano-brasileño por encima del larguero.

El Almería se manejó bien, con un excelente trabajo defensivo ante un equipo insular que empujaba, que tenía balón, pero no terminaba consiguiendo su propósito. El cuadro indálico pudo hacer el segundo, en el 82, con un disparo de Arnau Puigmal que, cruzado, estuvo cerca de entrar en la meta de un equipo insular que pecó de mucho toque de balón y de poco acierto en el remate final, con más campo por defender. Rubi optó por un doble lateral, retirando a un excelso Nico Melamed para dar entrada a Álex Centelles.

Serio

Con un descuento de casi diez minutos, el cuadro rojiblanco pudo ganar y empatar, pero supo defenderse, evitando que la posesión insular encontrar motivos para alegrarse, ya con Jesé en lugar de Jonathan Viera. Pudo hacerlo en el 94, pero Andrés Fernández lo evitó con dos grandes paradas. Chirino pudo aumentar las diferencias, tras un pase de Puigmal, pero Horkas lo mandó a saque de esquina. Aún así, con el tiempo cumplido, Arnau sacó un remate de Álex Suárez en boca de gol.