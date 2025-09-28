Rubi: «Este equipo va a ser siempre muy difícil de ganar»

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:16 Comenta Compartir

El técnico del Almería, Rubi, compareció tras la victoria en el Estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas, un triunfo trabajado desde la disciplina defensiva y que devuelve confianza al grupo. El entrenador repasó todas las claves del encuentro y dejó claro que la solidez y la solidaridad del equipo fueron determinantes para sumar tres puntos de oro.

Al ser cuestionado sobre el ejercicio defensivo que mostró su equipo, Rubi quiso destacar el nivel de concentración y compromiso de sus jugadores. Explicó que frente a un rival con tanta movilidad y calidad, la disciplina táctica debía ser absoluta. En ese sentido, el técnico no dudó en subrayar la importancia de mantener el equilibrio entre la solidez atrás y la capacidad ofensiva. «Sí, está claro que ha sido un partido muy táctico, donde los dos equipos teníamos muy claro cómo nos queríamos atacar y el trabajo de los futbolistas ha sido de una disciplina y de una entrega a todo el partido y de bascular y de estar bien colocados, extraordinario. La verdad es que hemos hecho un partido a nivel defensivo muy bueno y también quiero poner en liza o valorar que somos un equipo que normalmente siempre marca».

Siempre marca

Al recordársele el dato de que su Almería ha visto puerta en un 92% de los encuentros de esta segunda etapa, Rubi lo relacionó con su filosofía de juego. El entrenador afirmó que no basta con defender bien, sino que hay que mirar siempre a la portería rival. Agradeció el apunte estadístico y explicó la importancia de encontrar ese equilibrio que les da identidad. «Bueno, es lo que te venía comentando, yo creo que el fútbol son las dos cosas. Intentar encajar lo menos posible, obviamente, y ser un equipo que en cualquier momento pueda marcar y que va por la portería rival. No sabía ese dato, te lo agradezco porque sí que nosotros, ya nos conoces, damos mucha prioridad a que el equipo siempre tenga la posibilidad de marcar y bueno, para conseguir esas porterías a cero también es importante haber marcado el gol porque si no, realmente estás al filo del alambre y en cualquier momento ves que el partido se te puede escapar».

La polémica expulsión de Adrián Embarba fue también uno de los asuntos tratados en la sala de prensa. Rubi reconoció que el árbitro les explicó que el segundo balón en el campo no influía en la jugada, pero matizó que un factor visual sí puede condicionar al futbolista. Al mismo tiempo, admitió que el jugador pudo resolver la acción de otro modo. «Ellos lo que nos comentan es que ese balón no influía en la jugada. Yo lo que digo es que obviamente respetamos esa opinión del árbitro, pero que un balón no tiene que intervenir solo si toca con un jugador o si toca el otro balón. Un balón a veces, visualmente, te distrae a los futbolistas y te deja ahí un poco que está influyendo. Pero bueno, el árbitro lo ha decidido así, Adri tenía que haber intentado sacar ese balón de otra manera y ya está. Y luego ha sido la segunda amarilla un cúmulo de situaciones también. Hemos enviado el balón al palo con un jugador en el suelo que no hemos querido tirar el balón fuera. Por lo tanto, la Unión Deportiva ha decidido tampoco tirarlo, cosa que me parece muy correcta. Pero luego hemos tenido la posibilidad de tirar nosotros el balón fuera y no lo hemos tirado. Y ya teníamos los cambios pedidos, que Adri iba a ser uno. Y nos hemos quedado en esa jugada que nos ha pasado de todo. En 20 segundos nos hemos quedado con 10».

Todo lo contrario

Ante la visión de que la victoria se explica más por el mal día ofensivo de Las Palmas que por el juego del Almería, Rubi se mostró cauto. Admitió que no era su terreno juzgar el nivel rival, pero destacó el control ejercido por sus futbolistas y el desgaste mental que impusieron al contrario. «Ahí no me compete mucho hablar a mí si se podrían estar más acertados a nivel individual los rivales nuestros. Pero sí que es verdad que los hemos tenido bastante maniatados y los hemos tenido muy controlados. Aún y así, sabes que si bajas un poquito con los futbolistas que tenéis nos hubiera costado el partido seguro. Lo que pasa es que hemos hecho un ejercicio de concentración muy grande y supongo que hemos ido un poco minando psicológicamente al rival para no sentirse a gusto en este partido, como decías. Supongo que habrá una parte de las dos, una parte nuestra y una parte que cada uno tiene un día mejor o un día peor».

El análisis táctico de Las Palmas, especialmente con Jonathan Viera de inicio, también formó parte del debate. Rubi explicó cómo habían trabajado para contener las recepciones de los mediapuntas y elogió la calidad del jugador canario, al que vio con mucha ilusión y siempre capaz de marcar diferencias. «Las Palmas yo me esperaba que buscaba lo que ha intentado. Ha intentado ganarnos las espaldas de los centrocampistas con los dos jugadores, con Manu Fuster y con Jonathan Viera. Eso lo hemos controlado muy bien. Creo que hay una parte que te digo de trabajo táctico importante. Y respecto a Jonathan lo veo muy bien. La verdad es que le veo con una ilusión enorme y es un jugador diferencial. Lo que pasa es que también nosotros hemos trabajado hoy un poco dónde dejarle recibir más, dónde dejarle recibir menos. Pero he tenido la sensación de que si nos despistábamos nos la liaba».

Cuestionado sobre si le sorprendió la titularidad de Viera, Rubi fue tajante: lo esperaba. Explicó que el hecho de haber sido el primer cambio en los últimos partidos y de haber acumulado minutos ya lo hacían previsible, además del componente sentimental de enfrentarse a su exequipo. «Mira, ahora pensarás que voy un poco de tal, pero lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo que iba a jugar. Porque además de que llegaba cuatro partidos seguidos siendo el cambio número uno, él siempre era el cambio que entraba primero, el otro día ya tuvo media parte, por lo tanto le daba esa capacidad de rodaje y luego pues bueno, enfrentarse al Almería que es un equipo en el que ha estado y que ahí se le quiere mucho también, pues supongo que también le podía hacer especial ilusión. No hemos dudado, además la segunda parte del otro día también fue muy buena. Hemos pensado que iba a dar bastante continuidad Luis al equipo de la segunda parte del otro día. Lo único que bueno que ha tenido la baja de Mika Mármol, de Mika y ya está. Pero básicamente en eso estábamos preparados, sabiendo que si no juega Jonathan, pues te juega Gil, te juega Recoba, bueno, pero la idea de juego se mantiene».

No hay revancha

Tras el irregular arranque liguero, se le preguntó si este triunfo suponía una especie de revancha o reivindicación. Rubi negó esa visión, aunque admitió que las críticas son parte habitual del fútbol cuando no llegan los resultados. Prefirió poner en valor el trabajo del grupo y la dificultad que supone superar a su equipo. «No, que va, que va. Sí que es verdad que en el fútbol, como bien dice usted, enseguida cuando no se gana, pues bueno, se reciben muchos palos, eso es normal dentro de lo que es nuestro hábitat, pero nosotros somos conscientes de cómo hemos perdido esos dos partidos. Es decir, es verdad que nos hubiera gustado empezar mejor, pero los dos partidos que hemos perdido han sido haciendo muchas cosas también bien. Entonces era cuestión de no ponerse nervioso, el equipo que no baje la confianza y que habéis visto que tengo un equipo de futbolistas muy, muy disciplinados y que vamos a ser un equipo de ganarnos normalmente difícil siempre. A veces a nosotros nos costará, pero a los rivales también».

La reflexión sobre la solidaridad defensiva completó su discurso. Rubi recordó que en el fútbol actual no hay espacio para jugadores que no trabajen colectivamente, porque la exigencia táctica es máxima. Recalcó que este será uno de los objetivos innegociables de toda la temporada. «En el fútbol de hoy en día no puedes tener dos, tres jugadores que no sean solidarios en un once contra once, porque defensivamente los equipos, yo creo que a diferencia de años, o te hablo de bastantes años atrás, los equipos se pasan la pelota, los equipos te llegan relativamente cómodos por la calidad que tienen hasta el último tercio. Entonces si vas con inferioridad numérica, porque hay gente que no sea solidaria y sabes que ese es uno de nuestros objetivos para toda la temporada, que el equipo sea muy solidario y que juegue quien juegue trabajemos al máximo. Sin eso, hoy en día, yo creo que no se pueden conseguir metas».

Buen golpeo de cabeza

El tanto de la victoria, obra de Sergio Arribas de cabeza, también fue analizado por el técnico. Rubi explicó que no le sorprendió el remate, ya que el jugador suele mostrar convicción en esas jugadas durante los entrenamientos, pese a no ser su virtud más reconocida. «Otra cosa es que sea en balones frontales, con un central detrás, ese tipo de situaciones obviamente le cuestan un poco más, pero es un jugador cuando hacemos ejercicios de centro remate entra con mucha convicción a rematar también de cabeza. A mí no me ha sorprendido porque ya he avisado antes, antes ya he tenido una que se le ha ido arriba, pero es una cualidad que a lo mejor no la destacamos de él porque es muy bueno con el juego por el suelo, pero esa es una cualidad que nos rehuye».

Por último, Rubi elogió a Álex Muñoz, asistente del gol decisivo, y destacó el valor de contar con dos laterales izquierdos de perfiles distintos. Para el técnico, el ex del Levante está viviendo un momento dulce gracias a su profesionalidad y a la ilusión con la que llegó al club. «Si no recuerdo mal, ahora igual me equivoco, pero también el gol de Embarba en San Sebastián, creo que es su tercera asistencia, si no me recuerdo mal. Lo bonito para el entrenado es que tenemos dos laterales izquierdos de perfiles muy diferentes y dos jugadores profesionalmente intachables y yo creo que Álex además es un lateral que ha venido con una ilusión enorme y que para él está siendo un tramo de liga muy bonito, pero cuando llegas a un club nuevo deseas que te salgan las cosas como le están saliendo».