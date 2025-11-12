Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mesa de debate sobre las claves para la adopción de IA en el Sector Público.

Mesa de debate sobre las claves para la adopción de IA en el Sector Público. Amanda Martínez

El reto de la IA pública son los sindicatos

Expertos en administración digital coinciden en que la adopción de la inteligencia artificial en el sector público exige formación, seguridad y una transformación profunda de los procesos burocráticos

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una exigencia ciudadana. Sin embargo, su implantación en el sector público avanza ... más despacio de lo deseado. Así lo reconocen los ponentes de la charla 'Gobierno Inteligente. Claves para la adopción de IA en el sector público', celebrada dentro del III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Entre los principales retos; la falta de talento especializado; la necesidad de garantizar la seguridad y la sostenibilidad; y una profunda reforma de los procedimientos administrativos.

